Highlander – The Source
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Highlander – The Source
Eine neue Reise beginnt für Duncan MacLeod (Adrian Paul), den ‘Highlander’, der sich auf die Suche nach dem ‘Heiligen Gral’ begibt. Über Tausende von Jahren sind vergangen und auf den Straßen herrscht Chaos und Tod. Gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen, die seines Gleichen sind, begibt sich MacLeod auf die Suche nach der Quelle der Unsterblichkeit. Um die Erlösung zu erlangen, müssen sie sich einem unausweichlichen Todeskampf stellen.
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
16
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