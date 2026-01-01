Hightech & Innovation bei der Polizei! Die modernste Polizeiwache Deutschlands
Hightech & Innovation bei der Polizei! Die modernste Polizeiwache Deutschlands
Es ist 200 Meter lang, fast vier Fußballfelder groß und hat 162 Millionen Euro gekostet: Deutschlands neuestes und teuerstes Polizeipräsidium im hessischen Offenbach. Ein Hightech-Tempel für 900 Beamte mit der modernsten Leitstelle Europas, 21 Gefängniszellen und mehreren Kriminallaboren. Focus TV hat einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des außergewöhnlichen Gebäudes geworfen und die Polizei bei ihren Einsätzen aus der neuen Zentrale begleitet. Ob auf Streife, beim Kriminaldauerdienst oder bei der Spurensicherung am Tatort: In der 130.000-Einwohner-Stadt mit rund 10.000 Straftaten im Jahr sind die Beamten immer gefordert. Einbrüche, Verhaftungen und gefälschte Impfpässe gehören inzwischen zum Alltag. Doch als Drogensuchhund Ares bei der Razzia in einer Wohnung plötzlich kiloweise Rauschgift erschnüffelt, wird den Kommissaren klar, dass sie wohl einen bedeutenden Fund gemacht haben. Wer die Hintermänner sind? - Die Focus TV Reportage auf Spurensuche im Kampf gegen das Verbrechen.