Hinter den Kulissen - die außergewöhnliche Geschichte der Elbphilharmonie
Hinter den Kulissen - die außergewöhnliche Geschichte der Elbphilharmonie
Sie ist einer der größten Konzertbauten Deutschlands: Die Elbphilharmonie in Hamburg. Neun Jahre warteten alle auf die Eröffnung, nach vielen Baustopps und Kostenexplosionen ist es 2016 soweit. Focus TV hat exklusiv einen Blick hinter die Kulissen des fast 800 Millionen Euro teuren Glaspalastes geworfen und Bauarbeiter, Servicepersonal und andere Angestellte bei den letzten Vorbereitungen auf die feierliche Eröffnung begleitet. Zwei Monate bevor im Januar 2017 im Konzertsaal die ersten Töne vor den Musikfans erklingen, nehmen in dem Gebäude bereits ein Luxushotel und ein Edelrestaurant den Betrieb auf. Damit dort die Premiere im November reibungslos über die Bühne geht muss alles perfekt sein und höchsten Ansprüchen genügen, denn die Erwartungen sind riesig: Testessen, Probewohnen, Sicherheits-Checks – Alles ist eine Herausforderung. Gewinnen die Mitarbeiter ihren Kampf gegen die Zeit, und wie kommt das neue Wahrzeichen an der Elbe bei den Gästen und den Bürgern der Hansestadt an? Die Focus TV Reportage über die Eröffnung der Superlative in Hamburgs umstrittenstem Bauprojekt.