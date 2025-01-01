Hiroshima Doku | Abwurf der Atombombe 1945
51 Min.Ab 12
Hiroshima Doku | Abwurf der Atombombe 1945
In dieser Doku hier auf Timeline Deutschland geht es um den Abwurf der Atombombe 1945 über Hiroshima in Japan. Was war die Mission der USA und wie erging es Überlebenden des Ereignisses die vor Ort in Hiroshima waren, als die Bombe abgeworfen wurde? Die Dokumentation liefert exklusive Einblicke und Berichte von Zeitzeugen der Katastrophe. Der 6. August 1945 soll die Welt für immer verändern – an diesem Tag werfen die USA über Hiroshima zum ersten Mal in der Geschichte eine Atombombe auf ein Land ab. Danach liegt der dunkle Schatten eines drohenden Nuklearkriegs über der westlichen Welt. Der Abwurf entfacht eine moralische Debatte, die bis heute anhält.
