Hitler - Eine Karriere
151 Min.Ab 12
Hitler - Eine Karriere
Die Dokumentation widmet sich Hitler und der Frage, wie das Dritte Reich geschehen konnte. Mithilfe von dokumentarischem Material wird nach einer Antwort gesucht. Dazu werden Hitler als Person und seine Beziehung zum deutschen Volk analysiert sowie die Umstände, die seinen Aufstieg ermöglichten. Gezeigt werden bislang unveröffentlichte Szenen aus in- und ausländischen Archiven sowie Privatbesitz.
Genre:Dokumentation, Historisches Drama
