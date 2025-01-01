Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hitler - Eine Karriere

151 Min.Ab 12
Tempora TV
Tempora TV
Die Dokumentation widmet sich Hitler und der Frage, wie das Dritte Reich geschehen konnte. Mithilfe von dokumentarischem Material wird nach einer Antwort gesucht. Dazu werden Hitler als Person und seine Beziehung zum deutschen Volk analysiert sowie die Umstände, die seinen Aufstieg ermöglichten. Gezeigt werden bislang unveröffentlichte Szenen aus in- und ausländischen Archiven sowie Privatbesitz.

Dokumentation, Historisches Drama
12
© PLAION PICTURES GmbH