Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War
46 Min.Ab 12
46 Min.Ab 12
Hitlers Gold - Episode 3: The Business of War
Mithilfe großer Unternehmen inner- und außerhalb Deutschlands besetzte Adolf Hitler in weniger als vier Jahren halb Europa. Scheinbar neutrale Nationen standen tatenlos daneben und machten sich zu Komplizen des Verbrechens. Zum Auf- und Ausbau des Kriegsapparats der Nationalsozialisten wurden Millionen Menschen versklavt. Sogar mit den sterblichen Überresten und den gestohlenen Habseligkeiten der Opfer wurde noch skrupellos Profit gemacht.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:CZ, DE, 2020
Altersfreigabe:
12
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