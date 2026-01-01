Hochzeit auf Raten
91 Min.Ab 0
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Hochzeit auf Raten
Nach vier Jahren Ehe zwischen Jule und Max ist die Luft raus - die Beziehung krankt am Karrierestreben der beiden. Als Jule erfährt, dass die Eheschließung ungültig war, will sie ihren Max zu einem zweiten Versuch bringen. Doch kein Trick hilft, und so macht Jule kurzen Prozess: Sie kündigt ihren Job, zieht zu Freundin Bianca und scheint bei Jugendliebe Lukas ein neues Glück zu finden. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1