Höchste Überkopf-Achterbahn Europas! Skyline Park im Check!
Im Frühjahr traf sie der Lockdown besonders hart - Freizeitparks. Seit ein paar Wochen dürfen die aber nun wieder Gäste empfangen - passend zu den Sommerferien. Und weil dieses Jahr Urlaub in Deutschland besonders angesagt ist, wollen die Spaßparks natürlich auch ein Stück vom Kuchen ab haben. Viele Wochen nach geplantem Eröffnungsdatum haben auch im Skyline Park im Allgäu die Tore wieder geöffnet. Doch noch immer hat Parkchef und Schausteller in dritter Generation Joachim Löwenthal viel zu tun. Die Corona-bedingten Baupausen am höchsten Flugkarussell der Welt müssen aufgeholt werden, ein vorgeschriebenes Hygienekonzept muss eingehalten werden und gleichzeitig koordiniert er die Aktion „Schausteller Hand in Hand“. Wie funktioniert das alles? Und lohnt sich ein Besuch in einem Park mit vielen strikten Regeln während der Corona-Pandemie überhaupt? Wie viel Spaß hat man auf den Fahrgeschäften und welche gibt es eigentlich? Das finden für Focus TV die beiden Freizeitpark-Blogger Susi und Silas und die dreiköpfige Familie Fischer-Reimann heraus. Die Focus TV Reportage in einem Online Exclusive über Adrenalinschübe auf der Achterbahn - aber bitte mit Abstand!