Höllenfahrt nach Santa Fé

96 Min.Ab 12
Bei einer Postkutschenfahrt zeigt die Gruppe Reisender ihre wahren Gesichter: eine Schwangere aus den Südstaaten, ein dubioser Glücksspieler, eine vertriebene Prostituierte, ein schüchterner Whiskey-Vertreter, ein pflichtgetreuer Sheriff, ein die eigene Bank ausraubender Direktor, ein geschwätziger Kutscher und der Outlaw Ringo, auf den in der Stadt noch ein Showdown wartet.

Genre:
Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Grjngo GmbH