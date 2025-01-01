Höllenfahrt nach Santa Fé
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Höllenfahrt nach Santa Fé
Bei einer Postkutschenfahrt zeigt die Gruppe Reisender ihre wahren Gesichter: eine Schwangere aus den Südstaaten, ein dubioser Glücksspieler, eine vertriebene Prostituierte, ein schüchterner Whiskey-Vertreter, ein pflichtgetreuer Sheriff, ein die eigene Bank ausraubender Direktor, ein geschwätziger Kutscher und der Outlaw Ringo, auf den in der Stadt noch ein Showdown wartet.
Genre:Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Grjngo GmbH