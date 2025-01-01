Hofbräuhaus KULT & MYTHOS
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Hofbräuhaus KULT & MYTHOS
Die Geschichte des berühmtesten Wirtshauses der Welt. Kult & Mythos einer Legende. Tradition und Sensation in München. Kein anderer Platz zieht die Menschen so magisch an und fasziniert die Gäste. Jeder der München besucht will dieses einmalige Flair erleben. Warum ? Die Doku erzählt die Geschichte des Hofbräuhauses von der Gründung über das Bier, die Gastronomie bis hin zum Oktoberfest.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio71