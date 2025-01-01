Hoffnungslos glücklich - Jeder Tag ist ein Geschenk
Hoffnungslos glücklich - Jeder Tag ist ein Geschenk
Maria hat schwer zu kämpfen: Ihr Sohn ist an Leukämie erkrankt, und während sie einen Knochenmarkspender für ihn sucht, erfährt sie, dass ihr Mann sie seit Jahren betrügt. Doch dann keimt Hoffnung in ihr auf: Vielleicht hat ihr Mann mit einer seiner Geliebten ein Kind gezeugt, das als Spender infrage käme? Auf der Leukämie-Station lernt sie den Iren Connor kennen, dessen Sohn ebenfalls an Krebs erkrankt ist. Zwischen den beiden entwickelt sich eine überraschende Beziehung.
