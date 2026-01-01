Hohenzollern 1850 bis 1952
62 Min.Ab 0
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Hohenzollern 1850 bis 1952
Im deutschen Südwesten, am Rande der schwäbischen Alb, liegen bis 1850 die beiden souveränen Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen. 1850 treten die hohenzollerischen Fürsten ihre Herrschaftsrechte an ihre Verwandten, die Könige von Preußen, ab. Aus den beiden Fürstentümern werden die preußischen Hohenzollernschen Lande. Die Filmchronik erzählt von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Hohenzollerns, von der regionalen Identität und vom Leben seiner Bewohner, von Arbeit und Freizeit, von großen und kleinen Ereignissen von Landschaft und Landwirtschaft ebenso wie von Fastnachtstradition und christlichem Brauchtum.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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