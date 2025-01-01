Hollywood-Monster
Horrorkomödie von Regisseur Roland Emmerich: Warren will hoch hinaus in Hollywood, doch der große Durchbruch und das große Geld lassen auf sich warten. Als er eines Tages eine Uhr von seinem reichen Urgroßvater erbt, scheint sich sein Schicksal zu wenden. Das Gerät hält den Geist eines Butlers gefangen, der dem jungen Mann helfen will. Doch nur unter einer Bedingung ...
Genre:Mystery, Science Fiction, Action
Produktion:DE, 1987
Copyrights:© Palatin Media Film- & Fernseh GmbH