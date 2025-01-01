Holocaust in Frankreich | 67.000 Juden deportiert Deutschland
60 Min.Ab 12
Das Lager von Drancy – ein düsteres Kapitel des Holocaust in Frankreich. Als zentraler Sammelplatz für die Deportation von 67.000 Juden in die Vernichtungslager der Nazis wurde Drancy zum Symbol des unsäglichen Leids. Dank neuen Archivmaterials und exklusiver Zeugenaussagen wirft dieser Film ein neues Licht auf das Schicksal der jüdischen Gemeinde Frankreichs zwischen 1941 und 1944 und die Verantwortlichkeit der französischen Behörden während der deutschen Besatzungszeit.
