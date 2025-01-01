Holodomor: Bittere Ernte
104 Min.Ab 12
Der junge Künstler Yuri kämpft zu Hause gegen die Traditionen und das alteingesessene Weltbild seines Vaters. Doch als Stalins Armeen in die Ukraine einziehen, treten die persönlichen Familienprobleme schnell in den Hintergrund. Bald wird Yuri im eigenen Land zu einem Flüchtling. Um seine große Liebe Natalka, ihre gemeinsame Zukunft und die Ukraine zu retten, tritt er einer Widerstandsbewegung gegen die Bolschewiki bei.
Genre:Historisches Drama, Krieg, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pandastorm