Hologram Man

98 Min.Ab 16
FilmRise98 Min.Ab 16
In der nahen Zukunft: Kalifornien wird von dem dubiosen Mogul Edward Jameson regiert. Der Revolutionär und Kriminelle Slash Gallagher wird festgenommen, und sein Körper wird für die Zeit bis zu seiner Anhörung auf den Status eines Hologramms reduziert. Der rechtschaffene Polizist Decoda ist empört, dass man den Rebellen nicht sofort hingerichtet hat, um den Steuerzahlern Geld zu sparen. Dann gelingt es Slash auch noch zu fliehen und in einem Zustand zwischen ensch und Hologramm weiter sein Unwesen zu treiben. Nur, dass er jetzt unverwundbar ist. Polizist Decoda macht es sich zur Mission, den Hologram Man zu jagen.

Genre:
Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PM Entertainment Group, Inc. 1994