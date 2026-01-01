Home for a Royal Heart - Prinz sucht Eigenheim
Das kleine Küstenstädtchen Shaw Bay soll komplett saniert werden - kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Die Maklerin Erin fürchtet, dass ihre Heimatstadt durch den Umbau ihren Charme verlieren wird, und setzt alles daran, ihr Zuhause zu retten. Dabei trifft sie auf den gut aussehenden Theo, der auf der Suche nach einer neuen Immobilie ist. Würde er ein Haus in Shaw Bay kaufen, wäre die Stadt an der Küste auch für andere Interessenten wieder attraktiver. Doch Theo verbirgt ein royales Geheimnis und dürfte gar nicht in Shaw Bay sein. Wird es Erin dennoch gelingen, ihre Heimatstadt und die aufkeimenden Gefühle zu Theo zu retten?
