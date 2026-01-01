Vor TV
Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten
88 Min.Ab 12
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Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten
Am 17.März 1987 finden zwei Polizisten die Leiche der 20-jährigen US-Soldation Darlene Krashoc auf dem Parkplatz eines Restaurants. Die junge Frau wurde erwürgt. Die Ermittler stellen später fest, dass sie auch Opfer von sexuellen Übergriffen wurde.
Genre:Thriller, Schwarze Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH