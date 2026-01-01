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Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten

Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten

88 Min.Ab 12
Kabel Eins Doku88 Min.Ab 12
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Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten

Homicide Hunter - Gerechtigkeit nach Jahrzehnten

Am 17.März 1987 finden zwei Polizisten die Leiche der 20-jährigen US-Soldation Darlene Krashoc auf dem Parkplatz eines Restaurants. Die junge Frau wurde erwürgt. Die Ermittler stellen später fest, dass sie auch Opfer von sexuellen Übergriffen wurde.

Genre:
Thriller, Schwarze Komödie
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Warner Bros. Entertainment GmbH