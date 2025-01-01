Hostel
90 Min.Ab 18
90 Min.Ab 18
Hostel
Drei Freunde machen eine Rucksacktour durch Europa. Nachdem sie in Amsterdam aus der Jugendherberge geflogen sind, werden sie von einem freundlichen Fremden aufgenommen. Er erzählt ihnen von einer Jugendherberge in Slowenien, in der es "die schönsten Frauen ganz Europas" gibt. Sofort machen sich die drei auf den Weg nach Slowenien und entdecken, dass der Fremde Recht hatte. Aber nach und nach finden sie heraus, dass das Hostel ein schreckliches Geheimnis birgt ...
Genre:Horror
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN