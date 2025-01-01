Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hostel 3

Hostel 3

80 Min.Ab 18
ProSieben FUN80 Min.Ab 18
Joyn Plus
ProSieben FUN
Hostel 3

Hostel 3

In Las Vegas feiert Scott seinen Jungessellenabschied mit seinen besten Freunden Mike, Justin und Carter. In einem Strip-Club lernen sie die Escort-Ladys Nikki und Angela kennen. Diese nehmen die feierwütigen Jungs mit auf eine Party außerhalb der Stadt. Am nächsten Morgen folgt die böse Überraschung: Mike und Nikki sind verschwunden. Mitglieder des Elite Hunting Clubs haben die beiden entführt und leben ihre sadistischen Fantasien an ihnen aus ...

Genre:
Horror
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN