Hostile Territory - Durch feindliches Gebiet
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Hostile Territory - Durch feindliches Gebiet
Amerika, in den 1860er-Jahren: Als der totgeglaubte Unionssoldat Jack Calgrove (Brian Presley) aus der Kriegsgefangenschaft der Konföderierten nachhause kommt, wird er mit einer harten Realität konfrontiert. Seine Frau ist verstorben und seine drei Kinder wurden fälschlicherweise für Waisen gehalten! Nun befinden sich Jacks Sprösslinge im Waisenzug Richtung Westen. Doch dort ist der Bürgerkrieg gerade zu Ende gegangen. Es herrscht Chaos und Überfälle durch Indianerstämme sind an der Tagesordnung. Gemeinsam mit Desmond Richards (Craig Tate) wagt sich Calgrove tief ins Feindesland, um seine Familie zu retten. - Der Film von Brian Presley war für den Next Generation Indie Film Award nominiert.
Genre:Western, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.