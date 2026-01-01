Hotel 13 - Rock'n Roll Highschool
Nach dem abenteuerlichen Sommer im Hotel 13 geht das Leben für Tom, Anna und Liv wieder seinen normalen Gang. Tom stürzt sich begeistert auf seine Erfindungen, Anna macht eine Ausbildung zur Fotografin, und Liv denkt an eine Karriere als Schauspielerin. Doch dann erscheint ein sehr seltsames Mädchen bei Tom zu Hause. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen Annas Lieblingsschauspielerin ist und aus den 50er Jahren kommt! Die Zeitmaschine wurde also nicht zerstört! Die drei Freunde müssen mit Sandra in die Vergangenheit zurückreisen, um alles wieder zu richten.
