Hotel mit Herz
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
Hotel mit Herz
Tom verließ seine Heimat mit einem gebrochenen Herzen, als er von seiner Ex-Flamme Chelsea abgewiesen wurde. Jetzt kehrt er nach Jahren wieder zurück, um seiner kranken Großmutter beizustehen, die nicht mehr imstande ist, ihr Hotel zu leiten. Tom soll ihr aushelfen, doch schon bald sieht er sich mit einem großen Problem konfrontiert: Chelsea - mittlerweile Bürgermeisterin - treibt ein falsches Spiel und plant, das Hotel zugunsten eines Einkaufszentrums abzureißen ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH