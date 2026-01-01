Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub
Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub
Während die Monsterfamilie am Bord eines Kreuzfahrtschiffes für ihre Mondbräune sorgt, verliebt sich Dracula Hals über Kopf in die Kapitänin. Doch diese hütet ein dunkles Geheimnis.
Hotel Transsilvanien 3: Vampir (545), männlich, sucht...
Willkommen im Hotel Transsilvanien. Das Resort wird vom legendären Graf Dracula, gesprochen von Adam Sandler, und seiner Monsterfamilie betrieben und steht jedem Ungeheuer zur Verfügung. Im dritten Teil der quirligen Animationsreihe macht sich der einsame Dracula auf die Suche nach einer Lebenspartnerin. Als ein Vampir am Puls der Zeit wendet er sich zunächst an Siri, die ihn aber missversteht und eine Diät statt ein Date anbietet. Auch seine Online-Dating-App ist keine Hilfe. Denn dort findet Dracula ausschließlich Monster mit zu wenig Augen oder zu vielen Tentakeln.
Ein Monster-Urlaub
Als seine Tochter Mavis, gesprochen von Selena Gomez, seine Frustration bemerkt, denkt sie fälschlicherweise, dass Dracula von der Arbeit im Hotel übermüdet ist. So bucht sie kurzerhand eine Kreuzfahrt für ihren Vater, dem sich selbstverständlich die gesamte Familie anschließt: Das Gelee-Monster Blobby, der Werwolf Wane und die Mumie Murray können es nämlich nicht erwarten, Monster-Volleyball im Ozean zu spielen und sich an Bord des Schiffes im Mondschein zu bräunen. Auch Dracula findet auf der Kreuzfahrt eine Beschäftigung. Er verliebt sich in die Kapitänin Ericka und beschließt ihr Herz zu erobern. Was er nicht weiß: Ericka ist die Großenkelin von Professor Abraham Van Helsing, Draculas größtem Erzfeind. Dieser hofft darauf, dass Ericka endlich das schafft, was ihm nie gelungen ist: Dracula und seine Monsterfamilie ein für alle mal zu vernichten…
Mehrfach ausgezeichnete Fortsetzung der bekannten Animationsreihe
Genndy Tartakovsky führte Regie bei Powerpuff Girls: Der Film und produzierte ebenfalls die Star Wars Micro-Series in 2003, bevor er von Sony Pictures Animation als Regisseur der Hotel Transsilvanien Filmreihe angestellt wurde. Für den dritten Film der Franchise bekam er eine Nominierung bei den Annie Awards für die beste Regie bei einem Animationsfilm. Außerdem wurden Selena Gomez und Adam Sandler als Lieblingssynchronstimmmen in einem Animationsfilm bei den Nickelodeon Kid’s Choice Awards ausgezeichnet. Die Franchise besteht nicht nur aus drei Kinofilmen, sondern auch aus einer Serie und einem Videospiel, das auf Hotel Transsilvanien 3 basiert.
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