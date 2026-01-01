Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung
85 Min.Ab 0
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Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung
Die Monster aus dem Hotel Transsilvanien bekommen es mit einer defekten Erfindung zu tun, die sie kurzerhand in Menschen verwandelt. Im Gegenzug nimmt Johnny die Gestalt eines Ungeheuers an. Entsetzt stellen sie daraufhin fest, dass sie durch die Transformation ihre Fähigkeiten verloren haben. Gemeinsam setzen die Freunde alles daran, den Prozess so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Dabei erwarten sie einige Überraschungen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland