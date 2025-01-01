Hotspot Sachsen - Polizei Leipzig zwischen Wutbürger und Sozialarbeiter (2019)
Leipzig, mit fast 600.000 Einwohnern Sachsens größte Stadt, hat soziale Gegensätze, die aufeinander prallen. Noch immer ist Brennpunkt Leipzig Sachsens Kriminalitätshochburg. Zwischen rechten Wutbürgern und Sozialarbeitern leben Obdachlose und Straßenkinder, die eine örtliche Initiative alteingesessener Leipziger versorgt. Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
