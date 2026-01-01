House of the Witch
87 Min.Ab 18
87 Min.Ab 18
House of the Witch
Eine Gruppe Teenager sucht an Halloween den Nervenkitzel und bricht in ein verlassenes Herrenhaus ein – einst Schauplatz düsterer Magie. Doch das Gemäuer ist mehr als nur verfallen: Es lebt, es flüstert, es beobachtet. Eine uralte Hexe, gebunden an das Haus durch ein blutiges Ritual, erwacht aus ihrem Schlaf. Die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwimmen, als die Jugendlichen in einem Netz aus Illusionen, Schatten und Schmerz gefangen werden. Wer das Haus betritt, muss mehr als nur den Weg hinaus finden – er muss sich selbst retten, bevor die Hexe ihn findet.
Genre:Feiertag, Horror
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH