Hovercrafts - Schwebende Alleskönner
43 Min.Ab 6
43 Min.Ab 6
Hovercrafts - Schwebende Alleskönner
Sie sind groß und schwer, und sie schweben: Luftkissenfahrzeuge üben auf Menschen eine große Faszination aus. Erfinder der auf einem Luftpolster dahinschwebenden Boote war ein britischer Ingenieur, der seine Entwicklung 1955 unter dem Namen Hovercraft patentieren ließ. WELT-Reporter Mick Locher war für seine Reportage an Bord eines Kampfbootes der griechischen Marine, stieg in Finnland auf einen Luftkissen-Minenleger und besuchte das legendäre Hovercraft-Festival bei Portsmouth.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6