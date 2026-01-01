How I Live Now
102 Min.Ab 16
How I Live Now
Die rebellische US-Teenagerin Daisy reist für den Sommer zu Verwandten aufs idyllische englische Land. Was als unbeschwerte Auszeit beginnt, endet in einem Albtraum: Ein plötzlicher Krieg reißt die Welt ins Chaos. Als Bomben fallen und die Regierung kollabiert, wird Daisy von ihrer großen Liebe Eddie und den Kindern getrennt. Um zu überleben, muss sie sich durch ein zerstörtes Land kämpfen, in dem Hunger, Gewalt und Angst regieren. Jeder Schritt bringt neue Gefahren – und die Hoffnung, Eddie wiederzufinden, treibt sie an. Zwischen brennenden Feldern, feindlichen Soldaten und dem ständigen Kampf ums Überleben entdeckt Daisy eine innere Stärke, die sie nie für möglich hielt.
Genre:Drama
Produktion:GB, CA, 2013
