How to Be a Latin Lover

116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
MOVIESPHERE
Der Latino Maximo hat seinen Lebensunterhalt bisher damit bestritten, reiche ältere Damen zu verführen, um so an ihr Vermögen zu kommen. Als er von seiner aktuellen 80-jährigen Frau wegen eines jüngeren Mannes verlassen wird, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er muss wieder bei seiner Schwester einziehen und sich anderen Umständen anpassen. Doch dann lernt er die Großmutter einer ehemaligen Klassenkameradin kennen und sieht seine Chance gekommen.

Genre:
Comedy, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Lions Gate Television