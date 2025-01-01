How to Find Forever - Die Verlobungs-Planerin
89 Min.Ab 0
How to Find Forever - Die Verlobungs-Planerin
Marley hat ein Händchen fürs Organisieren der Verlobungsfeiern ihrer Kunden, doch die große Liebe in ihrem Leben lässt bislang auf sich warten. Für ihren nächsten Auftrag reist sie an einen idyllischen Ort inmitten von saftigen grünen Feldern. Dort begegnet sie dem hilfsbereiten Landwirt Aaron. Zwischen den beiden sprühen schon bald die Funken.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH