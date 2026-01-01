How to Rob a Bank
Ein Bankraub, ein Zufall – und ein Mann, der alles verändert. Jason „Jinx“ Taylor will nur seine letzten 20 Dollar vom Automaten holen – doch ein überzogener Buchungsbetrag bringt ihn zur Weißglut. Als er die Bank betritt, gerät er mitten in einen Überfall und wird versehentlich mit der mysteriösen Jessica im Tresor eingeschlossen. Was wie eine Geiselnahme aussieht, entpuppt sich als verdrehter Coup: Jessica ist Teil der Räuberbande, doch Jinx’ unerwartete Anwesenheit bringt den Plan ins Wanken. Während draußen die Polizei das Gebäude umstellt und drinnen die Nerven blank liegen, entwickelt sich ein gefährliches Spiel aus Täuschung, Macht und Kontrolle. Jinx entdeckt, dass hinter dem Raub ein noch größerer Plan steckt – und dass er selbst zum Schlüssel für dessen Erfolg wird.