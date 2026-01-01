Huhn mit Pflaumen
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Huhn mit Pflaumen
Der Geiger Nasser-Ali Khan zählt zu den Begabtesten seiner Zunft. Seit vielen Jahren schlägt er die Menschen mit seiner sanften, wehmütigen Musik in den Bann. Niemand ahnt, dass der Künstler darin jeden Tag aufs Neue seine Liebe zu der schönen Irane feiert, um die er als junger Mann vergeblich gefreit hat. Als eines Tages sein Instrument zu Bruch geht, ist er zutiefst betrübt. Er begibt sich auf die Suche nach einem neuen, doch keiner anderen Violine kann er so herrlich tröstliche Töne entlocken wie der alten: der Zauber scheint gebrochen...
Genre:Tragikomödie, Animation
Produktion:FR, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prokino