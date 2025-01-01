Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit

Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit

102 Min.Ab 16
Netzkino102 Min.Ab 16
Netzkino
Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit

Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit

2307: Die Erde ist zu einem Eisplaneten geworden und ein von Menschenhand kreierter Virus hat 75 Prozent der Menschheit vernichtet. Die Überlebenden vegetieren unter der Erde dahin, da sie die Temperaturen an der Oberfläche nicht lange aushalten könnten. Dort regieren nun Humanoiden, die von den Menschen gesteuert werden. Eines Tages bricht der Humanoid ‘AHS’ aus, um eine Revolte gegen die Menschen zu starten. Ein General sendet eine Spezialtruppe aus, um ihn zu erledigen.

Genre:
Science Fiction, Action, Thriller
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH