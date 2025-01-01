Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit
2307: Die Erde ist zu einem Eisplaneten geworden und ein von Menschenhand kreierter Virus hat 75 Prozent der Menschheit vernichtet. Die Überlebenden vegetieren unter der Erde dahin, da sie die Temperaturen an der Oberfläche nicht lange aushalten könnten. Dort regieren nun Humanoiden, die von den Menschen gesteuert werden. Eines Tages bricht der Humanoid ‘AHS’ aus, um eine Revolte gegen die Menschen zu starten. Ein General sendet eine Spezialtruppe aus, um ihn zu erledigen.
Genre:Science Fiction, Action, Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH