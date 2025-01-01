Hunde - Allein zu Haus
108 Min.Ab 6
Hunde - Allein zu Haus
Erfinder Robert und seine Tochter Jenna werden von ihrem hinterhältigen Nachbarn Victor zu einem Ski-Trip über die Weihnachtsfeiertage eingeladen. In der Zwischenzeit heuert Victor zwei ungeschickte Diebe an, Roberts neueste Entdeckung zu stehlen. Doch keiner hat mit den Hunden in der Nachbarschaft gerechnet: die schmieden einen cleveren Plan, um die Möchtegern-Diebe in die Flucht zu schlagen.
Genre:Kinder, Feiertag, Comedy
Altersfreigabe:
6
