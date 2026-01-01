Hysteria - In guten Händen
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Hysteria - In guten Händen
Im viktorianischen London des 19. Jahrhunderts kämpft der junge Arzt Mortimer Granville mit den steifen Regeln der Medizin – und mit seiner eigenen Karriere. Als er eine Anstellung bei Dr. Dalrymple findet, spezialisiert er sich auf die Behandlung weiblicher „Hysterie“ – mit überraschend großem Erfolg. Doch während die Damenwelt Schlange steht, beginnt Mortimer zu zweifeln: Ist das wirklich Heilung oder einfach nur... elektrisierend? Gemeinsam mit der rebellischen Charlotte, der Tochter seines Chefs, entdeckt er nicht nur die Kraft der Innovation, sondern auch die der Liebe – und erfindet ganz nebenbei ein Gerät, das die Welt verändern wird.
Genre:Biografie, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH