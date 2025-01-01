Hyundai Santa Fe 2024 - Effizienz trifft Luxus! | Black Line vs. Superior Line
42 Min.Ab 12
42 Min.Ab 12
Hyundai Santa Fe 2024 - Effizienz trifft Luxus! | Black Line vs. Superior Line
Diesmal teste ich den neuen Hyundai Santa Fe 2024 – ein SUV, das mit seinen cleveren Ausstattungslinien und beeindruckender Effizienz für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Zudem gibt es noch eine kleine Umfrage: Welches Auto findet ihr hässlicher? Unseren Fiat Multipla oder den Hyundai Santa Fe? Wir starten mit einem Verbrauchstest, werfen einen Blick auf das luxuriöse Interieur und bringen den Santa Fe auf die Straße, um sein Fahrverhalten auf Herz und Nieren zu prüfen. Ein Detail vorab: So effizient und gleichzeitig komfortabel war ein SUV in dieser Klasse selten! Der Hyundai Santa Fe 2024 ist mehr als nur ein schickes SUV – aber lohnt sich der Aufpreis für die Top-Ausstattung?
Genre:Spezial, Auto
Altersfreigabe:
12