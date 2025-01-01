I Am You – Mörderische Sehnsucht
104 Min.Ab 18
Eine junge Tänzerin aus guten und geregelten Verhältnissen verschwindet eines Nachts spurlos. Ihre Eltern sind überzeugt davon, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Doch die Polizei nimmt die Bedenken nicht ernst, obwohl der Freund des Mädchens von einem geheimen Treffen am Vorabend ihres Verschwindens erzählt. Also beschließen die Eltern, selbstständig Nachforschungen anzustellen, und erfahren Details über das Leben ihrer Tochter, mit denen sie nicht gerechnet haben.
Genre:Drama, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH