I Feel Pretty

107 Min.Ab 0
107 Min.Ab 0
Auf Datingportalen wird sie nicht angeschrieben, in der Bar ignoriert und in stilvollen Mode-Boutiquen auf die Onlineseite für große Größen verwiesen: Renee ist sich sicher, dass diese Ablehnung mit ihrem vermeintlich "durchschnittlichen" Äußeren zusammenhängt. Als sie jedoch nach einem Sturz im Fitnessstudio und einem Schädelhirn-Trauma ein komplett neues Selbstbewusstsein entwickelt, scheint sie vom Glück verfolgt zu werden. Würde nur der neu gewonnene Zauber länger anhalten.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG (ehem. Tele München)