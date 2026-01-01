I Kill Giants
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
I Kill Giants
Mobbing, Schulstress und schwierige familiäre Verhältnisse: Die Außenseiterin Barbara Thorson (Madison Wolfe) hat sich ihre eigene Fantasiewelt erschaffen, um die täglichen Probleme zumindest zeitweise auszublenden. In ihrer Illusion kämpft die Teenagerin tapfer gegen Monster, Ungeheuer oder Riesen, was auch Dank ihres magischen Kriegshammers „Coveleski“ wunderbar funktioniert. Während die Schulpsychologin Mrs. Mollé (Zoe Saldana) vergeblich versucht, zu Barbara durchzudringen, findet die Fantasy-Heldin in ihrer neuen Mitschülerin Sophia (Sydney Wade) eine mögliche beste Freundin. - Preisgekrönte Comic-Verfilmung des dänischen Filmemachers Anders Walter.
Genre:Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.