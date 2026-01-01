I Still Believe
110 Min.Ab 6
110 Min.Ab 6
I Still Believe
Hochemotionaler Musikfilm des namhaften Regie-Duos Andrew und Jon Erwin: Der Musiker Jeremy verliert sein Herz an die bezaubernde Melissa. Doch die Beziehung des jungen Paares wird auf den Prüfstand gestellt, als Melissa eine tragische Diagnose erhält. Jeremy unterstützt seine junge Freundin in dieser schweren Zeit und macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Doch wenig später wird die Hoffnung der beiden auf eine gemeinsame Zukunft erneut getrübt ...
Genre:Biografie, Drama, Romanze, Musik, Rock
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH