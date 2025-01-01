Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vor TV
I Want You Back

I Want You Back

112 Min.Ab 16
sixx112 Min.Ab 16
Vor TV
sixx
I Want You Back

I Want You Back

Peter und Emma leiden an Liebeskummer. Beide wurden jeweils kurz vor der Familiengründung von ihren Partnern verlassen. Nach ihrer ersten Begegnung schmieden sie einen Plan: Emma soll Peters neue Beziehung sabotieren und Peter soll Emmas Ex-Partner zum Liebescomeback mit der Verflossenen verhelfen. Im Laufe des Vorhabens mischt sich jedoch eine dritte Beteiligte ein - die wahre Liebe.

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© MGM International Television Distribution