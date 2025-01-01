Ice Pilots: Gefährlicher Einsatz | Kommt jede Hilfe zu spät?
Starke Winde hindern Devan und seine Crew daran, in die Nordwest-Territorien zu fliegen, um den Kollegen nach einer Ölkatastrophe bei der Beseitigung der Schäden zu helfen. Wird sich das Wetter ändern, sodass es endlich losgehen kann? Derweil setzt Scott seine Ausbildung zum Piloten fort und absolviert dazu einen Flug mit der CL-125. Schon kurz darauf kann er seine neuen Kenntnisse in der Praxis einsetzen: Das Löschflugzeug wird gebraucht, um einen Großbrand in der Provinz Alberta einzudämmen. Einst warfen sie Bomben auf Berlin, heute fliegen sie Passagiere, Lebensmittel und Treibstoff in den eisigen Norden Kanadas – die uralten Propellermaschinen von Buffalo Airways. Bittere Kälte, abenteuerliche Pisten und nicht zuletzt „Buffalo Joe“ McBryan, der eigenwillige Boss der Airline, machen den jungen Piloten das Leben schwer. Die Reihe „Ice Pilots III“ begleitet die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Vintage-Kisten bei ihrem Kampf gegen die gnadenlose Natur am Rande der Arktis.