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Ich bin schön - Leben mit Krebs

Ich bin schön - Leben mit Krebs

44 Min.Ab 12
SAT.144 Min.Ab 12
SAT.1

Ich bin schön - Leben mit Krebs

Sie haben Narben, seelische Schmerzen und ihr Körper ist gezeichnet von den Folgen einer langwierigen Behandlung. Trotzdem sagen sie voller Stolz: Ich bin schön! Die Reportage zeigt Patient:innen, die ihren Körper mit all seinen Veränderungen lieben. Auch, wenn der Weg dorthin mitunter kein leichter war - #MutMachGeschichten, die unter die Haut gehen!

Genre:
Spezial, Dokumentation, Gesundheit
Produktion:
DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Radio Doria Film GmbH