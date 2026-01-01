Ich bin schön - Leben mit Krebs
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Ich bin schön - Leben mit Krebs
Sie haben Narben, seelische Schmerzen und ihr Körper ist gezeichnet von den Folgen einer langwierigen Behandlung. Trotzdem sagen sie voller Stolz: Ich bin schön! Die Reportage zeigt Patient:innen, die ihren Körper mit all seinen Veränderungen lieben. Auch, wenn der Weg dorthin mitunter kein leichter war - #MutMachGeschichten, die unter die Haut gehen!
Genre:Spezial, Dokumentation, Gesundheit
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Radio Doria Film GmbH