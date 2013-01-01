Ich - Einfach unverbesserlich 2
95 Min.Ab 0
Ich - Einfach unverbesserlich 2
Gru hat sein Schurkendasein an den Nagel gehängt und gegen ein chaotisches Familienleben mit seinen drei Adoptivtöchtern eingetauscht. Als er eines Tages von der mysteriösen Agentin Lucy aufgesucht wird, ändert sich sein Leben jedoch schlagartig. Gemeinsam mit den Minions begeben sich die beiden auf eine geheime Mission, um einem neuen Bösewicht das Handwerk zu legen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2013
0
