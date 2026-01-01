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Joyn+

Ich kaufe mir einen Mann

94 Min.Ab 6
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Ich kaufe mir einen Mann

Helens Leben ist eine einzige Verkettung von Schicksalsschlägen: Sie verliert ihren Job, sie fällt durch die Abschlussprüfung an der Uni, und dann wird sie auch noch von ihrem Mann Jan am Hochzeitstag sitzen gelassen - er zieht zu seiner neuen Freundin Jeanette. Mutter Ruth und ihre Freundin Olga versuchen zwar, sie aufzuheitern - doch dann verunglückt Jan auch noch tödlich. Rechte: Sat.1

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Sat.1