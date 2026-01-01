Ich kaufe mir einen Mann
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Ich kaufe mir einen Mann
Helens Leben ist eine einzige Verkettung von Schicksalsschlägen: Sie verliert ihren Job, sie fällt durch die Abschlussprüfung an der Uni, und dann wird sie auch noch von ihrem Mann Jan am Hochzeitstag sitzen gelassen - er zieht zu seiner neuen Freundin Jeanette. Mutter Ruth und ihre Freundin Olga versuchen zwar, sie aufzuheitern - doch dann verunglückt Jan auch noch tödlich. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1