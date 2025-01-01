Ich Lass‘ Dich Nicht Allein
87 Min.Ab 6
Die Drehbuchautoren Roxy und Vinnie sind erfolgreich im Beruf, aber ihnen fehlt ein Kind zu ihrem Glück. Nach mehreren Jahren wird Roxy dank künstlicher Befruchtung doch noch schwanger und das Paar ist überglücklich, als seine Tochter geboren wird. Doch dann wird das Baby krank und Ärzte stellen fest, dass es an der unheilbaren Immunschwäche AIDS leidet. Auch die Eltern erfahren, dass sie HIV-positiv sind und müssen mit dieser Wahrheit klarkommen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
