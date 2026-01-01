Ich steig' dir aufs Dach, Liebling
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Ich steig' dir aufs Dach, Liebling
Lilly ist Schornsteinfegerin aus Berufung und Leidenschaft. Sie ist für alle da und hilft dem Glück der anderen gern auf die Sprünge. Lillys Leben gerät jedoch gehörig durcheinander, als sich ihre beste Freundin Sabine, eine Innenarchitektin, die immer nur Pech in der Liebe hat, in ihren Kollegen Kai verliebt. Sabine ist in seiner Gegenwart zu schüchtern, um ihn näher kennenzulernen. Deshalb coacht Lilly ihre Freundin - mit fatalen Folgen ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1