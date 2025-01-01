Vor TV
IF: Imaginäre Freunde
101 Min.Ab 0
101 Min.Ab 0
Vor TV
IF: Imaginäre Freunde
Die kleine Bea hat eine ganz besondere Gabe: Sie kann die Fantasiewesen anderer Menschen sehen und mit ihnen kommunizieren. Diese imaginären Kindheitsfreunde brauchen dringend Beas Hilfe. Denn einige von ihnen suchen ein neues Zuhause. Unterstützung erhält das Mädchen dabei von ihrem Nachbarn Cal, der die skurrilen Geschöpfe ebenfalls sehen kann. Gemeinsam setzen sie alles daran, die freundlichen Wegbegleiter zu retten.
Genre:Familie, Tragikomödie, Fantasie, Animation
Produktion:CA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.