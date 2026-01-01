Ihr seid Helden! Hannes Jaenicke trifft Ärzte im Krisengebiet
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Ihr seid Helden! Hannes Jaenicke trifft Ärzte im Krisengebiet
Hannes Jaenicke will wissen, was es wirklich heißt, Nothelfer im Auslandseinsatz zu sein. An der Seite seines langjährigen Freundes, dem Augenarzt Dr. Dirk Harder (51), reist Jaenicke nach Ruanda und lernt dort den Alltag der Helfer kennen - harte Arbeit, gefährliche Situationen, aber auch das unermessliche Glück des Helfens. Außerdem begleitet die Doku die junge Ärztin Anne Graics (31) zu ihrem ersten Auslandseinsatz auf die Philippinen. Rechte: Sat.1
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1